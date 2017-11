Tok fyr etter hvilen

sport

Alta IF har hatt en tungt start på sesongen, og var desperate etter å ta årets første seier mot Nøtterøys andrelag lørdag ettermiddag. Rekruttene til Eliteserielaget Nøtterøy startet best og ledet 5-1 etter 8 minutter. Da tok Alta IF en timeout som resulterte i en god periode, hvor de innhentet Nøtterøy til 8-8. Vertene tok igjen over og ledet 16-13 til pause.

Etter hvilen tok det fyr i Alta-laget og de ledet etter litt over kvarteret med 11-3. Etter denne glitrende perioden, slapp de aldri Nøtterøy inn i kampen igjen, og sikret seg årets to første poeng. Alta er nå a poeng med Vestli og Skarphedin, mens Bravo og Nøtterøy 2 begge står med seks poeng. Nøtterøy slo Skarphedin på torsdag, mens Vestli får besøk av Bravo i morgen.

Petter Barosen og Stian Parken banket begge inn åtte scoringer hver, mens Vebjørn Slettli satte fem. Fredrik Bruer og Lars Erik Lingjærde puttet tre, mens Håvard Brekmo noterte seg for to.

Søndag skal Alta opp mot Sarpsborg klokken 13:30.

Kampfakta:

2.divisjon avd. 1

Nøtterøyhallen

Nøtterøy 2 – Alta IF 24-29 (16-13)

Altas mål: Petter Barosen 8, Stian Parken 8, Vebjørn Slettli 5, Fredrik Bruer 3, Lars Erik Lingjærde 3, Håvard Brekmo 2.

Flest mål Nøtterøy 2: J. Back, 7.

Utvisninger: Alta IF 0x2min, Nøtterøy 1x2min

Dommere: Iselin Tøraasen & Jannicke Henriksen Kirkelund