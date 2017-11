Bjørkan gir fra seg treneransvaret

sport

Det skal dagens assistent Kjetil Knutsen gjøre, mens Bjørkan blir sportssjef. Det melder klubben i en pressemelding fredag.

Den tidligere Alta IF-treneren har vært hovedtrener for Bodø/Glimt de to siste årene. Før det var han assistent for Jan Halvor Halvorsen i tre år. Neste år skal han bidra som sportssjef.

Det var Bjørkan selv som tok initiativ til endringen.

Denne sesongen har Knutsen hatt mye ansvar på treningsfeltet, mens Bjørkan hadde hovedfokus på inngang og utgang av kamp, samt spillerlogistikk. Dette vil videreføres, men Knutsen får siste ord inn mot kamp.

At Bjørkans sønn Fredrik André er en del av A-stallen har vært en medvirkende årsak.

– Fram til nå har jeg ikke oppfattet dette som noen stor utfordring siden jeg ikke har sett ham som potensielt førstevalg. Både jeg, teamet og klubben ser at dette kan forandre seg neste år, og jeg ønsker å være i forkant av eventuelle habilitetsspørsmål, sier Aasmund Bjørkan og understreker at det ikke var eneste årsak.

– Vi ønsker å få maks ut av de vi har i vårt trenerteam, styrke evnen til å tenke langsiktig og være gode på spillerlogistikk. Vi vil rydde unna eventuelle ting som kan hindre oss fra å utnytte vårt makspotensial i en eliteseriesesong som sannsynligvis blir tøffere enn årets i 1. divisjon, sier han.

Spillerne og de ansatte ble informert om endringen fredag. (©NTB)