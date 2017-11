Alta startet best

sport

Laber interesse førte til at herrenes futsalserie ble avviklet. Også på damesiden er det få lag, men her vil det bli gjennomført to kamphelger.

Første runde gikk av stabelen i Bakteharji idrettshall i Kautokeino sist søndag, og det var laget fra Alta som imponerte mest. Kautokeino leverte riktignok en strålende kamp mot Avju, der de vant hele 9-0. Men Alta-damene fikk arrangørklubben ned på jorda igjen litt senere. Først slo de Avju 8-0, og så ble det 6-1-seier over Kautokeino.

Det betyr at Alta topper tabellen med seks poeng på to kamper. Kautokeino følger på andreplass med tre poeng, mens Avju ligger sist med null poeng og 0-17 i målforskjell.

Alta-laget består av åtte spillere. Dette er Ragnhild Alice Balto, Lena Romsdal Moe, Josefine Olsen Haugen, Andrea Svenningsen, Camilla Krogh, Tina Wik, Hege Christine Kvålshagen og Vårin Bjørnes Hågensen.

Kautokeino har hele 12 spillere i troppen. Dette er Janne Eilen Mienna Guttorm, Anne Marie Therese Eira Kemi, Sara Beate Eira, Biret Sara Aslaksdatter Anti, Ann Karine Aslaksdatter Gaup, Anne Maret Johansdatter Buljo, Mia Carina Eira, Elen Anna Isaksdatter Triumf, Marie Kristine Logje Johansen, Elina Johansen Ljäs, Marit Aune Buljo og Kari Margrethe Isaksdatter Triumf.

Det skal spilles ytterligere tre kamper i kvinnenes futsalserie før det kan kåres en vinner. Lagene møtes på nytt i Karasjok idrettshall lørdag 25. november.