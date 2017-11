Med denne får man snørike skiløyper

sport

Med et kjøletårn til 400.000 kroner på plass på skiarenaen kan Skialliansen i Alta starte snøproduksjonen tidligere.

– I dag trenger vi 7-8 minusgrader i lufta for å produsere kunstsnø. Med kjøletårnet i drift kan vi produsere snø helt opp til bare 1-2 minusgrader, forteller løypesjef under NM i Alta i 2018, Per Erik Bjørnstad.

Nyervervelsen kjøler vannet ned til én plussgrad – før det går gjennom tre kanoner og blir til kunstig snø. Inni tårnet skvulper det 2000 liter vann. I neste uke skal det splitter nye «kjøleskapet» være koblet til vann og i full drift. Bjørnstads plan er å produsere 4.000 kubikkmeter snø de neste ukene. Snøen skal så bæres ut i traseen med hjullaster.

– Kunstsnøen vi produserer skal danne såla i konkurranseløypa på 5 km, slik at vi er sikre på at løypa har snø nok når NM starter 5. april, sier løypesjefen.

I tillegg ønsker han å produsere store mengder snø til et deponi som plasseres ved stadion.

Slik det har vært til nå, har dugnadsgjengen som steller med de tre snøkanonene på stadion hver høst, hatt mange avbrudd i produksjonen på grunn av for høye temperaturer. I varmere vær enn 7 minusgrader har de vært nødt til å trekke inn vannslangene til kanonene - for å unngå at de fryser når de ikke er i bruk, og deretter trekke dem ut igjen så fort det blir kaldt nok til å fortsette produksjonen.

– Med kjøletårnet i drift kan vi med ganske stor sikkerhet la anlegget stå og gå uten stopp til vi er ferdige med å produsere snø, sier Bjørnstad som dermed kan love tidlig sesongåpning dersom minusgradene kommer tidlig på høsten neste år.

Kostnaden på 400.000 kroner forskutteres av skiklubbene i Alta som inngår i «Skialliansen».

– Vi håper på privat hjelp til å finansiere kjøpet, sier leder av NM-komiteen, Per Hindenes.