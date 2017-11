Alta IF doblet poengkontoen

sport

Alta - Tverrelvdalen 28-16:

Tirsdag møttes Alta IF og Tverrelvdalens ILs håndballdamer til dyst i Altahallen. Begge lag hadde bokført én seier før lokaloppgjøret, og det så lenge ut som at det skulle bli et ganske jevnt og spennende oppgjør. Alta IF ledet nemlig bare med fire mål til pause. Men etter hvilen viste hjemmelaget muskler og økte avstanden jevnt og trutt. Alta IF vant til slutt 28-16 og sikret dermed årets andre seier i 3. divisjon avdeling 2.

– Jeg synes vi leverer en veldig bra match. Spesielt bakover i banen står vi godt, da kommer det mye av seg selv i ankomstfasen. Vi har litt å gå på i etablert angrepsspill, men bakover er vi strålende, sier Alta IF-trener Ken Ingebrigtsen til klubbens facebookside.

Hjemmelagets Sigrid Bjørneng Sagen var oppgjørets mestscorende spiller med syv nettkjenninger. Ingvild Eriksen scoret seks ganger, mens Johanne Wøhni Hansen fulgte opp med fem fulltreffere. Hele ni Alta IF-spillere tegnet seg på scoringslista.

For Tverrelvdalen var det Nina Helene Kristensen som var giftigst foran mål. Hun scoret fem ganger. Alexandra Østlyngen markerte seg også sterkt med fire nettkjenninger.