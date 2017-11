Tusen takk for opplevelsene

sport

Fotballsesongen 2017 er historie for Alta-lagenes del, og det er på tide å se litt tilbake på hva som har skjedd. Nordlysbyen har to seniorlag som virkelig har utmerket seg dette året. BULs fotballdamer debuterte i allnorsk 1. divisjon etter en svært spennende opprykkskvalik i fjor, mens Alta IFs fotballherrer fikk prøve seg i den nye 2.-divisjonen, som i år besto av to avdelinger i stedet for fire. Begge lags spillere sto overfor en større utfordring på et høyere nivå enn de gjorde i 2016.

Akkurat hvilket lag og spillere som har mest grunn til å være fornøyd med egne prestasjoner er vanskelig å si, for både BUL og Alta IF gjorde det bedre enn de fleste hadde trodd. Personlig hadde jeg en svært god følelse på BULs vegne, og husker at jeg i et intervju med Radio Alta før sesongstart sa at bossekopingene kunne klare en plass blant de fem-seks beste i 1. divisjon. De ble nummer fem, noe som er meget sterkt av et nyopprykket lag.

At Alta IF skulle klare å kjempe om opprykk var mer overraskende for undertegnede. Det virket som at klubben hadde gått seg litt fast etter noen svake år, og manglet nye og friske ideer for å kunne slåss helt der oppe. Men Repvik & co gjorde grep i løpet av vinteren. Og med ny formasjon, sterk backrekke, en revansjesugen og måltørst Vegard Braaten helt fremst og ikke minst nykommer Daniel Rojas mellom stengene fikk Alta IF den oppturen både fansen og lokalmedia så lenge hadde ventet på.

Alta IF-guttene imponerte stort i første del av sesongen, og det så lenge ut som at de skulle klare å gi ambisiøse HamKam en skikkelig fight om seriegullet og direkte opprykk til OBOS-ligaen. Dessverre holdt det ikke helt inn, men Rune Repvik og Vidar Johnsens mannskap hadde fremdeles en ypperlig mulighet til å kapre andreplassen, som ga opprykkskvalifisering. Og det var først i siste seriekamp at Alta IF virkelig skuffet noen denne sesongen.

Med seier over Skeid hjemme i Finnmarkshallen ville de blitt nummer to. I stedet ble det tap, og Alta IF endte helt nede på fjerdeplass. Raufoss tok kvalikplassen. Med godt spill videre utøver høsten og vinteren kunne det fort vært Alta IF som møtte den gamle storheten Fredrikstad til kvalikkamp om den siste plassen i landets nestøverste divisjon. Det ble i stedet Notodden, som slo Håvard Nomes Raufoss ut i første kvalikrunde. En kjedelig sesongeavslutning til tross - Alta IF kan se tilbake på en oppløftende sesong der spillerne sørget for mange minneverdige øyeblikk både i Finnmarkshallen og på bortebane.

Å trekke frem enkelthendelser som beskriver BULs sesong er ikke like enkelt, men det er noen kamper som definitivt ikke går i glemmeboka med det aller første. A-sporten var ikke til stede på lagets bortematcher i år, og da BUL tapte 0-3 for Øvrevoll Hosle i serieåpninga virket det kanskje like greit. Men damene til Odd Inge Johansen og Lise Lotte Lund Martnes snudde det imponerende kjapt.

Allerede i første hjemmekamp ble det seier, og det var ikke hvem som helst som sto på motsatt banehalvdel. Amazon Grimstad har en lang og stolt fotballhistore på det aller høyeste nivået i Norge. Men de klarte ikke å hindre at BUL vant 2-1 etter scoringer av Therese Vollan Kristensen og Runa Lillegård. Sistnevntes matchvinnerscoring kom på straffespark rett før slutt

Jeg må også trekke frem 4-2-seieren over Kongsvinger, 5-0-triumfen mot KIL/Hemne og tre poeng hjemme mot både Byåsen og Fart. På bortebane imponerte de med blant annet uavgjort mot gullvinner Lyn og 3-1-seier mot serietoer Urædd.

I det hele tatt har det vært mange gode opplevelser som involverer BUL og Alta IF denne sesongen. Jeg synes det er viktig å verdsette disse prestasjonene, og oppfordrer alle fotballinteresserte altaværinger til å gjøre det samme. Det er ganske utrolig hvor mange treningstimer som ligger bak hver eneste målvaktsredning, takling, gjennombruddspasning og scoring. Og det gjøres stort sett utelukkende av spillere som har full jobb eller heltidsstudier ved siden av. Ingen blir rik av å spille fotball i Nordlysbyen. Men disse utøverne har gjort oss søkkrike på gode opplevelser, og det setter i hvert fall jeg stor pris på.

Ha en god og velfortjent fotballferie!

Karl Eirik Steffensen

Sportsjournalist Altaposten