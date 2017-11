Fortsatt i samtaler

sport

– Det er dessverre ikke så mye nytt å melde. Vi er fortsatt i dialog med Rune Repvik og Vidar Johnsen om nye trenerkontrakter, men har så langt ikke kommet til enighet, forteller Alta IFs kontorleder og sportslig koordinator Rune Berger.

Det er gjerne på denne årstida at ledelsen og de ansatte i fotballgruppa har mest å gjøre. Mange spillere har allerede forlenget sine kontrakter, men det er fortsatt en god del som står fritt til å flytte på seg ved årsskiftet. Klubben må dessuten få på plass økonomi, trenerteam og stake ut kursen videre.

– Alt dette henger sammen. Vi jobber hardt med å beholde våre eksisterende samarbeidspartnere, og samtidig prøve å få på plass noe nye. Økonomien bestemmer hvor mye vi kan bruke på trenerteamet, den nåværende spillerstallen og eventuelle nysigneringer. Det jobbes hardt her på kontoret i disse dager, fastslår Berger.

Det var ventet at Dag Andreas Balto og Maris Eltermanis ville gi klubben svar i forrige uke.

– De har begge fått kontraktsforslag, men vi er ikke kommet til enighet her heller. Vi er fortsatt i forhandlinger, sier Berger.

– Har dere satt en tidsfrist?

– Nei, vi har ingen eksakt dato for når vi må ha ja eller nei. Men på et gitt tidspunkt blir vi nødt til å få et endelig svar. Da må vi eventuelt se oss om etter andre alternativer, avslutter han.