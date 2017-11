Vant 12 av 12 på rundreisa i østfylket

sport

I helga fikk A-sporten tilsendt et bilde fra bussen som fraktet håndballspillere fra Alta IF hjem fra østfylket. 12 kamper var blitt spilt og stemningen var god i bussen der spillere fra 11 til 15 år var samlet.

– G11 vant sine to kamper mot Vadsø, G12 vant mot Vadsø og Kirkenes, J14 vant to kamper i Vardø, to i Vadsø og to i Kirkenes, mens G15-laget vant i både Vadsø og Kirkenes. Så vi reiser hjem igjen med seier i 12 av 12 mulige kamper, kunne Erlend Vikdal melde etter at de hadde startet på hjemturen.

– Det har blitt mange mil i buss, men det har gått veldig bra, så her er det bare velstand å melde, sa han.