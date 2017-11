Nominert til Årets spiller

sport

Under et direktesendt prisutdelingsshow for Eliteserien og OBOS-ligaen som 27. november avholdes av Discovery Networks Norway i samarbeid med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball skal det kåres Årets spiller i de to ligaene.

I Eliteserien er altaværing og Rosenborg-spiller Tore Reginiussen blant de nominerte. Lagkamerat Niclas Bendtner, Moldes Björn Bergmann Sigurdarson og Stabæks Ohi Omuijuanfo er de som kan ta prisen fra Reginiussen.

En jury bestående av Nils Johan Semb (NFF, juryleder), Knut Espen Svegaarden (VG), Kenneth Fredheim (DNN), Kjetil Rekdal (DNN), Anne Sturød (DNN) og Roger Risholt (DNN) har plukket frem kandidatene i de ulike prisene som skal deles ut.

Når det gjelder årets spiller i både Eliteserien og OBOS-ligaen stemmes disse frem av sine egne, nemlig kapteinene i hver sin liga.

To Bodø/Glimt-spillere er nominerte til Årets spiller i OBOS-ligaen. Disse er Kristian Fardal Opseth og Martin Bjørnbak. De to siste er Mjøndalens Amahl Pellegrino og Ull/Kisas Niklas Sandberg.

Følgende priser vil deles ut under direktesendingen:

Årets spiller i Eliteserien og OBOS-ligaen

Årets trener i Eliteserien og OBOS-ligaen

Årets gjennombrudd

Årets supporter

Årets fotballforbilde

Årets mål

Kniksens hederspris

I tillegg vil Årets Øyeblikk og Folkets favorittspiller deles ut denne dagen.