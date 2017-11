– Og alt skal man nu takke ja til

sport

Et redusert Alta IF-lag møtte lørdag ettermiddag Team Finnmark, stemt fram av iFinnmark.no sin lesere, til showkamp i Finnmarkshallen. Benken var for så vidt stor nok, men Alta-trenerne hadde likevel hentet inn to veteraner til kampen som endte med 2-1-seier til Alta.

– Alt skal man nu si ja til, sa Øyvind Pedersen (39) mens han varmet opp sammen med Jan Egil Brekke (43).

Pedersen avsluttet sin karriere i Alta IF etter 2007-sesongen før han spilte to sesonger hjemme på Skjervøy. Etter det har han hatt flere verv i klubben. Brekke har denne sesongen vært litt mer aktiv enn sin tidligere lagkamerat da han har spilt noen kamper for moderklubben Nordlys.

Alta tok ledelsen etter at en Team Finnmark-forsvarer satte innlegget til Marco Mauno Johannessen i eget mål. 4. divisjonsspillerne fra forskjellige klubber i fylket utliknet da Tverrelvdalens Stein Arne Mannsverk satte et straffespark i mål knappe 20 minutter ut i den andre omgangen mens Brekke og pedersen varmet opp.

– Det var sikkert ikke akkurat planen at det skulle stå 1-1 når vi kommer innpå. Han sa vi skulle få 20 minutter, men det blir det vel neppe så mye om dette står seg, sa Brekke etter Mannsverks scoring.

Og det fikk han vel egentlig rett i, for da de gjorde seg klare til å komme innpå var det 15 minutter igjen av kampen. Samtidig satte Andreas Markussen det som skulle bli vinnermålet. Pedersen tok plass som en av tre stoppere i 3-4-3-formasjon, mens Brekke var snar med å finne seg en plass lengst fram i banen.

– Når man har spilt mot Besiktas så trenger man ikke å jobbe hjem, sa Alta-trener Vidar Johnsen til Brekke få minutter etter at han kom innpå.

– Joda, men man jobber hjem når man ønsker det, svarte Brekke som opplevde nettopp å møte den tyrkiske storklubben med Bodø/Glimt i 2004.

Johnsen og hovedtrener Rune Repvik ga følgende spillere tilllit fra start:

Daniel Rojas - Andreas Markussen, Øyvind Veseth Olsen, Mads Aimar Bakkeby, Håvard Mannsverk, Marco Mauno Johannessen, Felix Adrian Jakobsen, Dag Andreas Balto, Vebjørn Skorpen, Vegard Båtnes Braaten og Aziz Idris.