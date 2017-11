«Nytt» stadionanlegg planegges til 5,6 mill.

sport

Leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken, poengterer at det er prislappen på det nye stadionanlegget som er 5,6 millioner kroner, og at idrettslagets egenandel sannsynlig vil komme under én million kroner når spillemidler og tilskudd er på plass.

Det er ikke så mange år siden fotballgruppa i Tverrelvdalen idrettslag brukte flere millioner kroner på å legge kunstgress på den gamle grusbanen i bygda, men det var en liten bane på 92x60 meter. Det holder ikke for å spille 3.-divisjonsfotball på herresiden.

Klubben har dermed fortsatt å bruke gressbanen som hjemmearena, og lånt Finnmarkhallen på våren og høsten.

Nå vurderer TIL å oppgradere hovedstadionet med nytt kunstgress av internasjonale størrelse og lysanlegg med seks master av høy godkjenningsklasse. Totalpris vil være 5,6 millioner kroner.

– Vi snakker om et nytt skikkelig skippertak på anleggssiden. Klarer vi å realisere omleggingen fra gress til kunstgress på vår hovedstadion, og samtidig klare å oppgradere dette viktige anlegget, vil det være det største økonomiske løftet i Tverrelvdalen ILs historie, sier leder Geir Roger Bakken til klubbens nettsider.

Lederen er selv primus motor i kunstgressutvalget som har påtatt seg oppgaven med å få realisert anleggsløftet. Tanken om å gjøre gressbanen om til kunstgress ble født tidlig. Det ble mest snakk, mye fordi både bygda og TIL er stolte over kvaliteten på banen.

– Vi er vel alle preget av stoltheten og nostalgien rundt gressbanen, men de harde realitetene fortalte oss at noe måtte gjøres. Heldigvis har vi hatt Åsmund Larsen som i mange av de siste sesongene har påtatt seg klippingen. Timetelleren på klipperen viser at traktoren går rundt 300 timer hver sesong. I tillegg kommer alle timene med vanning og merking, samt gjødsling og annet vedlikehold, påpeker Bakken og legger til:

– Når vi vet at bruksvinduet er fra midten av juni til grovt sett ut september, og at det er snakk om to til tre treninger for A-laget i uka pluss kamper, blir det enormt store menneskelige og økonomiske kostnader når vi fordeler alt på brukstimene. Vi ser at at vi bruker opp gode støttespillere og får lite igjen. Vi har rett og slett ikke noe valg, og tror kunstgress på hovedstadion vil gi hele TIL et stort løft.

Som nevnt har prosjektet ligget i ro noen år, blant annet på grunn av økonomi. Idrettslaget har prioritert renovering av klubbhuset, et løft til en pris på rundt 1,5 millioner kroner. Klubben tror likevel at de skal makte et nytt økonomisk løft. Derfor jobber de ut fra å kunne ha anleggsstart for omlegging til kunstgress i april/mai neste år, med ferdigstillelse i august. Målet er å kunne presentere ei ny bane med topp kvalitet til Altaturneringen 2018.

Om klubben skal gå videre med planene vil bli avgjort på Tverrelvdalen ILs årsmøte i februar/mars neste år.