Utfordrer BUL-damene

De siste årene er det blitt en tradisjon at Alta IFs fotballherrer utfordrer BULs håndballdamer i håndballkamp. I kveld skjer det igjen og inntektene fra den frivillige inngangsbilletten går direkte til Alta røde kors.

– I fjor ble det en knepen seier til fotballguttene, men i år håper vi å gå av med seieren. Det vi i hvert fall kan love er at det blir show, sier BULs dametrener Vebjørn Slettli.

Altas toppscorer Vegard Båtnes Braaten var sammen med tvillingbror Thomas to hardtskytende håndballspillere i på Nordreisas guttelag i ungdomstiden. De valgte etter hvert fotball, men har bevist tidligere at de ikke har glemt gamle kunster. Det samme gjelder Runar Overvik som trolig hadde spilt seniorhåndball i dag om han ikke valgte fotball.

– Jeg måtte dessverre innse at jeg ikke hadde de samme fysiske forutsetning som lillebroren min (Eskil), men hadde jeg vært like lang som han ville jeg med stor sannsynlighet spilt håndball på høyeste nivå i Norge. Så det var ikke ballkontrollen det sto på, men fysikken, sier han med et stort smil om munnen før han blir litt mer seriøs og legger til:

– Jeg har vært med på disse showkampene siden jeg kom til Alta IF og det er like gøy hver gang. Også er det fint at inntektene går til et godt formål som jeg håper publikum støtter opp om.

I fjor viste fotballguttene, og kanskje spesielt fotballkeeper Alexander Ellingsen som fikk rollen som strekspiller, at manglende erfaring med klister på hendene kunne være litt utfordrende.

Rapportene fra Alta IF-leiren sier at både Mahktar Thioune og Aziz Idris er klare for kveldens kamp, men de samme rapportene sier ingenting om håndballerfaringene til disse to. Kanskje vil de overraske med ballbehandling som aldri før er vist i BUL-hallen - i negativ eller positiv stand.

– Sist lagene møttes til denne årlige begivenheten fikk publikum servert mye latter og mange uforglemmelige øyeblikk, står det å lese på arrangementssiden på Facebook der både Slettli og Vegard Båtnes Braaten står som arrangør.

Begge lagene håper på full hall klokken 21.00 i kveld og håper de som møter opp Vippser noen kroner i inngangsbillett til en god sak. Arrangøren lokker også med åpen kafe.

– Vi håper på full hall slik det var i fjor, skriver arrangørene.