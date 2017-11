Spår comeback på stor bane

sport

Etter flere år med sjuerfotball og sist sesong uten damelag ser det igjen lyst ut for damefotballen i Kautokeino.

– Vi har vært mellom 15 og 20 jenter på treningene siden vi startet med innetreningen i september, og fortsetter det slik stiller vi lag i elleverserien til sommeren, sier Mia Carina Eira som er tilbake i moderklubben etter et opphold i Porsanger.

Hun har påtatt seg treneransvaret sammen med oppmann og hjelpetrener Nils Johan Gaup.

– Vi har en fin miks av ungjenter med stort potensial for å bli veldig gode, og vi har fått med flere litt eldre rutinerte damer som har flyttet hjem igjen.

Krever disiplin

Eira legger ikke skjul på at hun krever disiplin i gjengen og føler det er blitt godt mottatt.

– Vi krever at folk som har sagt ja møter opp på treninegne og vi krever at de selv tar littansvar for fysisk trening. Streng disiplin kan slå begge veier, men jeg opplever at jentene er enige i at det er slik vi må ha det. Flere har sagt at de opplever en positivitet rundt laget og det blir gjerne det når ting er litt bedre organisert, sier hun.

Hun tror det er mange år siden de har hatt 20 jenter på klubbens dametrening og takker samtidig næringslivet som har vært behjelpelig når drakter og utstyr må kjøpes.

Første test til helga

Søndag får Kautokeino-jentene besøk av Avju og Alta IF når futsalserien for damer sparkes igang i Báktehárji.

– Nå vet jeg at spesielt Alta IF har mange gode enkeltspillere, men jeg har likevel tro på at vi kan vinne dette. Vi har testet oss litt mot guttelaget og vet hva vi er gode på og hva som må forbedres. Men jeg ser stor framgang på treningene så vi gleder oss. At også Avju stiller lag er spesielt artig og vi gleder oss veldig til å møte dem, sier hun.

Med opp til 20 jenter på trening angrer hun på at de ikke meldte på to lag i futsalserien.

– Vi burde nok hatt to lag, men får gjøre det beste ut av situasjonen. Det blir naturligvis ikke like mye spill på alle, men sånn må det bli denne gang. Har vi like mange jenter på trening ved påmeldingdatoen neste år lover jeg å melde på to lag, sier hun med et smil før hun ber Kautokeino-folket stikke innom hallen på søndag.

– Jeg håper at det kommer mye folk for å heie på oss og vil i den forbindelse minne om at vi har kafe som vi håper blir flittig brukt.

Første kamp søndag går mellom Kautokeino og Avju klokken 13.00 før Alta og Avju møtes to timer senere. Klokken 17.00 er det Alta IF-jentene som skal få bryne seg på hjemmelaget. Disse tre lagene er faktisk de eneste påmeldte i futsalserien og andre kamphelg er satt opp i Karasjok 25. november.