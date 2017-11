Stor Alta-dominans i Kiruna-turneringen

sport

Rallar-cup i Kiruna er blitt en tradisjon for håndballklubbene fra Alta. I helgas turnering var det spesielt i J12-klassen at Alta-dominansen var stor da IL Freas ene lag, Alta IFs tre og Tverrelvdalens ene plasserte seg blant de seks beste lagene.

Best av alle var IL Frea som sikret seg turneringsseier etter å ha slått Alta 1 med 7-4 i finalen og Alta 2 med 9-8 i semifinalen.

– Litt spesiel at vi reiser til Kiruna og møter naboklubben i både semifinale og finale, men jentene var glade for det, sier Linda Irene Mosesen som har treneransvaret for Frea-jentene sammen med Jorun Sandberg.

Spesielt semifinalen ble spennende.

– I semifinalen sto det 8-8 etter ordinær tid og kampen måtte avgjøres på golden goal (første mål vinner). Alta fikk starte med ballen, men jentene var rå i forsvar og klarte å hindre scoring. Når vi da fikk sjansen var Runa Krempig iskald og fyrte av et skudd som gikk i mål, sier Frea-treneren og legger til med et smil:

– Før finalen var det mye nerver og noen av jentene sa de skulle ønske de hadde tapt semifinalen så de slapp nervepresset før finalen. Men nok en gang sto de veldig godt i forsvar og Alta scoret kun ett mål i andre omgang.

Skryt til naboklubben

Alta 2 vant bronsefinalen 8-4 over Landsås og sørget for at altahåndballen tok de tre beste plasseringene, men ikke nok med det:

Alta IF 3 endte på fjerdeplass i puljen til Alta 1 og Frea. Det ga B-sluttspill der de først slo Sørreisa før de i B-finalen møtte Tverrelvdalen som tok seg til B-sluttspillet etter fjerdeplass i sin pulje. TIL-jentene slo Kiruna i semifinalen, men måtte se seg slått av Alta 3 i B-finalen som også var kamp om femteplassen totalt. At alle fem Alta-lagene plasserte seg blant de seks beste av totalt ti lag er ikke annet enn imponerende.

– Vi er litt sårbare når vi kun har jenter nok til at vi har to innbyttere, men Alta IF skal ha skryt for at de stilte med tre jevne lag i turneringen, noe resultatene viser. Det er slik det bør være, sier Mosesen som også forteller at noen av kampene ble spilt på kunstgress.

Sølv og bronse

G12-klassen besto av seks lag og Alta IF som ble nummer to i puljen fikk gjøre opp om turneringsseier mot gruppevinner Gimonäs. Svenskene vant den innledende kampen med 12-11 og var igjen best i finalen da kampen endte 14-7 i favør svenskene.

Også Nerskogen imponerte med å komme hjem med flere medaljer. I klasse G13 var det kun fem påmeldte lag og Nerskogen tok seg til bronsefinalen etter at de vant to, tapte to og endte på tredjeplass i gruppespillet. I bronsefinalen møtte de fjerdeplasserte Sørreisa som de hadde knust med hele 22-12 i gruppespillet. Bronsefinalen ble jevnere, men Nerskogen-guttene vant til slutt 9-8 og tok dermed tredjeplassen.

J11-laget til Nerskogen ville ikke være dårligere og kvalifiserte seg til semifinalen ved å slå Ankenes i kvartfinalen. Lillepite IF ble derimot for sterke i semifinalen, men 11-åringen slo Kiruna 10-7 i bronsefinalen og kunne juble for tredjeplass.

Tverrelvdalen tok seg også til A-sluttspillet i J11-klassen, men måtte se seg slått av Kiruna i kvartfinalen. Dermed ventet B-sluttspillet hvor Skjervøy først ble for sterke i semifinalen før Sørreisa gjorde det samme i kampen om sjuendeplassen. Dermed endte TIL-jentene på åttendeplass.

Alta 1, Alta 2 og Kautokeino endte alle sist i sin pulje og gjorde opp om niende- til tolvteplassen sammen med Kiruna. Alta 1 var her best, mens Alta 2 slo både Kautokeino og Kiruna og ble nummer ti. Kautokeino måtte også se seg slått av Kiruna og endte dermed sist.

Møttes i bronsefinalen

I G14-klassen tok både Alta og Nerskogen seg til A-sluttspillet. Alta tapte semifinalen med 14-13 over Sørreisa, mens Nerskogen måtte se seg slått med 19-7 av KIL/SIL. Da de møttes i kampen om tredjeplassen var Alta IF-guttene sterkest og slo Nerskogen med 15-10.

Alta IFs G16-lag ble nummer to i puljen etter at de kun tapte mot Kiruna i gruppespillet. I semifinalen ble H43 Lund (som senere vant finalen mot Kiruna med ni mål) altfor sterke og det endte med 18-29-tap. Også Tromsø ble for sterke i bronsefinalen og altaguttene måtte ta til takke med fjerdeplass etter 22-28-tap.

Flere til A-sluttspill

Nerskogen ble nummer to av tre lag i gruppespillet i klasse J14 og tok seg til kvartfinalen i A-sluttspillet der det ble tap. De tapte deretter semifinalen i B-sluttspillet, men vant derimot plasseringskampen som ga sjuendeplass.

Nerskogens J16-lag endte sist i sin pulje etter to tap, men tok seg likevel videre til A-sluttspillet som treer i puljen. I kvartfinalen tapte de 9-18 mot Bodens og endte dermed opp i semfinalen i B-sluttspillet. Også der ble det tap og dermed ventet kampen om 7.-8.-plass. Det femte tapet var en realitet, men de plasserte seg likevel som nummer åtte av turneringens 11 lag til tross for at de ikke vant en eneste kamp.

J13-klassen besto av 13 lag der kun Alta IF representerte Nordlysbyen. De endte på tredjeplass i sin pulje og ble satt opp i plasseringskamper. Først slo de Westermalms med 17-16 før de tapte 11-15 for Landsås i kampen som skulle avgjøre niende- og tiendeplassen. Det lot de ikke gå utover humøret, for i en e-post til A-sporten skriver 13-åringene følgende:

– Vi vant den første kampen mens de neste kampene i gruppespillet ikke gikk helt i vår favør, men vi hadde humøret på topp i alle kampene. Hele helga var helt fantastisk, og vi fikk nye venner rundt om i Norge og Sverige. Vi var virkelig fornøyde da vi satte oss på bussen søndags ettermiddag, fulle av glede.