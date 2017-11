Tilbake på tabelltopp

sport

Alta 2 - Lødingen 31-28:

BULs herrelag slo Lødingen hjemme i BUL-hallen lørdag kveld, og tok seg dermed forbi Alta 2, som hadde full pott på de tre første kampene i 3. divisjon.

Søndag fikk Alta-rekruttene muligheten til å forlenge seiersrekka og samtidig dytte BUL ned på andreplass. Det fungerte godt som motivasjon for Ottar Pettersens mannskap. Hjemmelaget leverte en god kamp, men en dårlig periode i andreomgang gjorde det unødvendig spennende. Bare to mål skilte lagene før Marius Dahl tok ansvar og banket inn kampens siste scoring. Dermed ble det 31-28-seier i Altahallen.

Stian Parken var hjemmelagets mestscorende spiller med ti nettkjenninger. Jørund Flage fulgte opp med åtte fulltreffere. De øvrige målene ble satt inn av Andreas Haldorsen 3, Marius Holm Hansen 2, Ole-Kristian Romsdal Lillemoen 2, Andreas Bjørkmann 2, Marius Berg 2, Eivind Opgård Løknes 1 og Marius Dahl 1.

Alta 2 har fortsatt til gode å avgi poeng i den nordnorske 3.-divisjonsavdelinga. De er to poeng foran BUL, Harstad og Lødingen, som alle har seks poeng. Harstad og Lødingen har spilt fem kamper, mens Alta 2 og BUL kun har gjort unna fire matcher.

Det skal nevnes at dommerparet Neda Rahimizadeh og Rubicca Nagalingam, som har dømt alle tre seniorkampene i Alta denne helga, gjorde seg bemerket med meget god dømming i samtlige matcher. Det er godt mulig den kvinnelige dommerduoen ikke har dømt i Finnmark før. Mange reagerte i hvert fall med smil og latter da lagleder Knut Roger Lillemoen fikk to minutters utvisning for å ha bannet mens han satt på Alta IF-benken, og fikk klar beskjed om at "man banner ikke på en håndballbane".