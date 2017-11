Reddet ett poeng

sport

BUL - Åsane 1-1:

Mange av lagene i kvinnenes 1. divisjon hadde mye å spille for i den siste serierunde. For BUL og Åsane handlet det mest om heder og ære. Begge klubbene hadde sikret fornyet kontrakt, og spillerne kunne dermed slippe skuldrene ned og ha det gøy i Finnmarkshallen.

For gjestene fra Bergen var åpningsminuttene veldig morsomme. Før fem minutter var unnagjort hadde Charlotte Sofie Nilsen gitt Åsane ledelsen, og det så lenge ut som at denne nettkjenningen skulle bli kampens eneste. Først på overtid klarte hjemmelaget å få ballen over streken.

Innbytter Marie Nygård Kjellmann nølte ikke da hun fikk sjansen fra langt hold. Åsane-keeper Amalie Brandal Kragset fikk hanskene på ballen, men skuddet var så hardt at lærkula havnet i nettet likevel. Dermed kunne publikum og BUL-spillerne juble for 1-1 og ett poeng i årets siste kamp.

– Marie skyter hardest av alle på laget, noe vi har sett på trening mange ganger. Det var artig at hun fikk det til i en kamp. Tidspunktet kunne ikke vært bedre, smiler BULs hovedtrener Odd Inge Johansen.

Han var ikke helt fornøyd med alt som ble prestert i Finnmarkshallen på lørdag, men synes alt i alt at det var en ok avslutning på en meget positiv debutsesong i 1. divisjon. BUL ble nummer fem, og var bare litt dårligere målforskjell unna fjerdeplassen som gikk til Byåsen. Begge lag kapret 33 poeng på 22 kamper.

– Vi spilte en dårlig førsteomgang og en god andreomgang. Vi hadde en kampplan, og den forandret seg egentlig ikke med det tidlige baklengsmålet. Men vi trengte litt tid på å få justert oss inn. Etter pause var vi bra, og selv om scoringen satt langt inne var den meget fortjent, fastslår Johansen, som blant annet fikk se at Guro Bell Pedersen fikk et mål annullert midtveis i andre omgang.

PS! Kongsvinger og KIL/Hemne spilte uavgjort 2-2. Dermed måtte begge lag ta den tunge veien ned i 2. divisjon. Fart og KIL/Hemne hadde samme poengsum, men førstnevnte reddet plassen på bedre målforskjell. Lyn og Runa Lillegård vant serien og rykker opp, mens Urædd skal ut i kvalifisering mot Grand Bodø, som endte på 11. plass i Toppserien. Medkila rykker ned og skal møte BUL neste sesong.

Les mer om BULs sesongavslutning i mandagens papir- og E-avis.