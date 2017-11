Røk på straffekonk

sport

Raufoss stakk av med andreplassen rett foran nesa på Alta IF i PostNord-ligaen avdeling 1 denne sesongen, og møtte Notodden i kvalik. Raufoss vant 2-1 hjemme for en uke siden, og lørdag skulle det hele avgjøres på Notoddens hjemmebane.

Det ble et svært spennende oppgjør, der stillingen etter ordinær tid var 2-1 til Notodden. Dermed måtte det esktraomganger og til slutt straffesparkkonkurranse til for å skille lagene. Her var hjemmelaget Notodden best, og de må nå slå enten Fredrikstad eller Elverum for å ta steget opp til OBOS-ligaen.

Ole Kristian Lauvli bommet fra ellevemetersmerket for Raufoss, mens vertene traff på alle sine forsøk. Erlend Hustad fikk æren av å sette den avgjørende straffen i mål.

Elverum ligger foreløpig på kvalifiseringsplass før siste serierunde i 1. divisjon søndag. Laget spiller hjemme mot Mjøndalen. Fredrikstad, som tar imot Sandnes Ulf, er ett poeng bak Elverum og håper å klatre opp på kvalikplassen.

Erik Midtgarden og Even Parkstad scoret hjemmelagets mål i ordinær tid lørdag. Petter Senstad scoret for Raufoss.

Tidligere Alta IF-spiller Håvard Nome startet kampen som kaptein for Raufoss. Han ble byttet ut etter 71 minutters spill.