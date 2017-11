Gleder seg til bortekamper

sport

I går kveld fikk Tverrelvdalens håndballdamer en solid dose juling da BULs rekruttlag gjestet Altahallen. Hjemmelaget scoret bare tre ganger før pause, og tapte til slutt 9-29 for naboene fra Bossekop. Også i hjemmekampene mot TSI og TSI 2 ble det tap, så TIL-damene har definitivt ikke lyktes på hjemmebane så langt denne sesongen.

Møter Tromsø 2 neste helg

Nina Helene Kristensen satte inn fire scoringer for Tverrelvdalen i går, og var med det TILs toppscorer. Hun tror laget trenger å spille et par kamper helt uten press fra sidelinja for å prestere bedre ute på banen.

– Vi er veldig glade i våre tilskuere og setter stor pris på at de støtter oss når vi spiller hjemmekamper. Samtidig skaper det et forventningspress som kanskje ikke alle takler like bra. Man ønsker alltid å yte litt ekstra når venner og familie er på tribunen, og da er det fort gjort at man blir for ivrig og gjør feil man ellers ikke ville gjort. Jeg gleder meg veldig til neste kamp, som er borte mot Tromsø 2 om en drøy uke. Da kan vi slippe skuldrene ned og spille helt uten press, sier Kristensen.

Trives kjempegodt

33-åringen er tilbake for fullt etter en lengre periode borte fra håndballen. Veteranen har tidligere vekslet Alta IF-trøya, men valgte Tverrelvdalen når hun skulle gjøre comeback.

– I Tverrelvdalen er det mange som er i samme situasjon som meg. Laget består av en god del småbarnsmødre som har forståelse for at man ting skjer, og at man ikke kan være med på alle treninger og kamper. Terskelen er lavere, fastslår Kristensen, som trives godt i sin nye klubb.

– Jeg er veldig glad i håndball, og liker å trene for å holde meg i form. Det er fint å kunne kombinere de to tingene. Vi har det kjempeartig sammen, selv om det kanskje ikke alltid er like lett å smile når baklengsmålene ruller inn. Men jeg er overbevist om at vi blir bedre når vi får spilt noen flere kamper sammen.

Kampfakta

3. divisjon kvinner avd. 2

Altahallen

Tverrelvdalen - BUL 2 9-29 (3-13)

Mål for Tverrelvdalen: Nina Helene Kristensen 4, Anita Marie Berg 2, Stine Andersen 1, Anita Bakken 1 og Guri Mjøen 1

Mål for BUL 2: Ulrikke Rye Josefsen 5, Sofie Movik Simensen 5, Maja Romsdal 4, Ane Heggheim Kåberg 4, Malin Hoel Johansen 4, Tonje Tauselv 3, Mia Kristine Ulle 3 og Lise Lampe Hagberg 1

Utvisninger: TIL 1x2 min.

Dommere: Rune Medlie og Bjørn Aksel Rønqvist