– Her får skistjernene god fart

sport

Løypesjef for NM i Alta, Per Erik Bjørnstad, mener løpere som hjemmefavoritt Finn Hågen Krogh, Marit Bjørgen og Petter Northug får gode forhold i Kaiskuru i begynnelsen av april.

– Skiforbundet har store forventninger til de nye løypene i Kaiskuru, fastslår Bjørnstad i en pressemelding.

200 seniorer og 300 juniorer er ventet til NM del to i Altas praktanlegg på østkanten. Her legges alt til rette for NRK-kameraene skal fange opp dramaet.

Profilen skal passe perfekt.

– Først kommer en lang og seig klatring, der TV-kameraene går tett på og følger det hele. Deretter en flate på 700 meter. Det blir ingen hvile, før en lang og krevende utforkjøring starter. Den avsluttes med en dosert 90 grader-sving, der løperne kan vente seg god fart og kiling i magen – før de tar fatt på de siste kneikene inn mot stadion. Det blir utrolig spennende å se hvor fort verdens beste skiløpere går i lysløypa vår, forklarer Bjørnstad.

Inne på Kaiskuru skistadion har man lagt om løypene. Det betyr at hele team-sprinten vil gå på stadion.

– Vi håper på minst 1000 tilskuere, og de vil få en rå opplevelse, mener hovedkomiteens leder Per Hindenes.