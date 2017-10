TUIL misset opprykk

sport

Tromsdalens fotballdamer må belage seg på nok et år i 2. divisjon avdeling 9. Det ble klart etter helgas opprykkskvalifiseringskamp mellom Kaupanger og TUIL. Miriam Vilnes Mjåset og Tea Berteng scoret målene som sørget for at hjemmelaget Kaupanger vant 2-0, og de rykker dermed opp i 1. divisjon, der de blant annet skal møte BUL neste år. Kaupanger slo Hønefoss 4-0 borte i første kamp i denne kvalikpulja. Det gjør at det ikke blir en tredje kamp.

Hvem som tar den andre ledige plassen i 1. divisjon kvinner er fortsatt ikke klart. FK Fortuna slo Innstrandens fra Bodø 5-0 i første puljekamp. Det betyr at de møter Nanset til helga. Vinner FK Fortuna også denne kampen er det de som rykker opp. Vinner Nanset, blir det en siste puljematch mellom Nanset og Innstrandens.

Foran siste serierunde er det Kongsvinger som ligger sist i 1. divisjon. De har tre poeng opp til sikker plass og dårlig målforskjell. KIL/Hemne er også under streken, men de har bare ett poeng opp til Fart og Grei på niende- og tiendeplass. Kongsvinger møter nettopp KIL/Hemne hjemme til helga, mens Fart spiller hjemme mot Urædd og Grei hjemme mot Øvrevoll Hosle.

Fløya kan i teorien rykke ned, men da må de tape for Byåsen, mens KIL/Hemne, Fart og Grei alle vinner sine kamper. Fløya er på åttendeplass - ett poeng foran Fart og Grei og to poeng foran KIL/Hemne.

BUL har forlengst berget plassen. De er nummer fem foran siste seriekamp hjemme mot Åsane. Gjør de jobben selv og får litt hjelp av Fløya, vil bossekopingene klare en utrolig sterk fjerdeplass. Uansett hvordan det går kan laget til Odd Inge Johansen se tilbake på en sterk debutsesong i 1. divisjon.