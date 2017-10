Jakter OL-plass

sport

Alta IF-utøveren Anna Odine Strøm tok lørdag NM-bronse i normalbakke i Midtstuen. Rennet gikk på isspor, mens bakken er plastbelagt. Hun lykkes ikke helt i prøveomgangen hvor hun ble nummer fem etter hopp på 80,5 meter. I finaleomgangen tok hun seg opp med med hopp på 86 og 89,5 meter. Strøm fikk 93,0 og 107,1 poeng, som i sum ga 200,1. Det holdt til en soleklar tredjeplass. Maren Lundby vant overlegent foran Silje Opseth. 46,5 poeng skilte de to beste hoppjentene.

– Det har vært en intensiv inngang på sesongen med mye trening, sa Anna Odine Strøm til A-sporten. Hun var ikke helt fornøyd med helgas innsats, til tross for NM-bronse. Det varme været skapte problemer for issporet i bakken, og fredag ble det klart at prøveomgangene måtte utgå.

– Hoppteknisk var konkurransen litt skuffende. Plasseringen var selvsagt bra, men jeg hoppet litt dårligere enn på trening. Kvaliken var første hoppet for dagen, så «feelingen» var ikke helt der, sa hun videre.

– Jeg har et håp om å få være med i OL-troppen. Jeg har mange muligheter fremover til å gjøre det bra og overbevise trenerne. Jeg håper på en bra sesong med mange gode konkurranser i verdenscupen, fortalte hun.

Stian Danielsen ble nummer 37 i herreklassen blant 81 deltakere. Han hoppet 89,0 meter og fikk 101,5 poeng. Danielsen fikk TV-tid på Eurosport Norge og så fornøyd ut når kamera fanget han etter nedslaget. Danielsen skulle opprinnelig hoppe lag-NM sammen med Jørgen Oliver Strøm og Nordlys IL-hopperne Lemet Nystad og Ole Nedrejord for Finnmark. Forbundet måtte avlyse rennet da kastevinder gjorde det uforsvarlig å sende utøverne ned fra bommen.

– Vi har hatt kastevinder opp mot 13 sekundmeter på tvers ut av hoppet. Da får ingen meg til å trykke på grønt lys, sier rennleder Svein Granerud til NTB.

Det er uklart om Norges skiforbund finner en ny dato for lagkonkurransen i normalbakke-NM.

Daniel-André Tande tok sitt tredje strake NM-gull med knapp margin. 0,5 poeng skilte ned til toer Kenneth Gangnes, mens Halvor Egner Granerud, sønn av rennlederen, knep bronsen.