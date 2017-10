Røk på innbyrdes oppgjør

sport

Mens de aller yngste håndballspillerne i byen er i aksjon under Høstslippen, har Alta IF reist sørover med sine seniorlag til Veteran-NM i Bergen. På klubbens Facebooksider opplyser de at spillerne er fra hele Alta, nesten alle klubbene er representert.

Damene deltok i to klasser, J35 og J40. J40 havnet i gruppe med fem lag og åpnet bra på fredag med to seiere over Elnesvågen og Havørn, mens det ble en 13-11-seier mot Sotra lørdag morgen. På formiddagen tapte de 9-14 mot Oppegård. Alta, Oppegård og Sotra sto alle tre med tre seiere og ett tap. Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som ble avgjørende. Med seier over Sotra og tap mot Oppegård var det nok en skuffet Alta-gjeng som måtte se sluttspillet ryle.

J35 tapte sine tre kamper mot Vikersund, Havørn og Oppegård.