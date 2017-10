Styrer unna futsal

sport

Spesielt på herresiden har det vært en markant nedgang i antall påmeldte lag. I fjor var det to innledende puljer på seks, altså totalt 12 lag i herreserien. I tillegg ble det spilt sluttspill.

Ferdige før jul

Nå er man altså nede i fem lag, noe som betyr at Finnmark fotballkrets velger å droppe sluttspillhelga.

– Det var egentlig syv påmeldte lag, men Honningsvåg og Hammerfest valgte nylig å trekke seg. Dermed er det Kautokeino (2), Havøysund, Tana og Norild som utgjør futsalserien for herrer i år, forteller Rune Haugseth i fotballkretsen.

På damesiden er det tre lag som deltar. Her møtes Kautokeino, Avju og Alta.

– Vi hadde et mål om å få flere damelag med i år. I stedet gikk vi fra fire til tre lag. Det er naturligvis skuffende, men jeg føler at vi har gjort det vi kunne for å få opp interessen. Man kan ikke tvinge noen til å være med, fastslår Hauseth.

– Siden det er så få påmeldte lag gjør vi oss ferdige før jul og dropper sluttspillet. Totalt blir det to kamphelger på damene og tre helger for herrene.

Unngår værtrøbbel?

Han liker ikke utviklingen.

– Det er ingen positiv trend. Futsal har ikke satt seg skikkelig i Finnmark, og det må vi ta innover oss. Klubbene har i stor grad overlatt futsal-delen til de aktive, slik at det har blitt styrt av spillerne selv. Da blir det mer tilfeldigheter som avgjør om man stiller med lag eller ikke. Det er selvsagt problematisk for oss som arrangør. Vi har utvidet påmeldingsfristene gang på gang, men det har dessverre ikke hjulpet, forteller Haugseth.

I fjor skapte dårlig vær mye trøbbel for futsalserien i Finnmark. Stengte fjelloverganger gjorde det umulig å arrangere alle de oppsatte kamphelgene.

– Det var mye frustrasjon, og det kan selvfølgelig ha ført til at enkelte lag ikke ønsket å være med i år. Vi kan dessverre ikke gjøre noe med været, men har tatt noen grep. Vi begynner allerede kommende helg og er ferdige i løpet av november. Vi håper på den måten å unngå fjorårets problemer, sier han.

Mange 14-årslag

Heldigvis er det ikke bare elendighet å spore for kretsen.

– Vi har fått med mange 14-åringer i år. Det er seks-syv lag fra hele fylket både i gutte- og jenteklassen, noe som er kjempepositivt. De fordeler kampene på to helger - én før og én etter jul. De får et bra kamptilbud denne vinteren.