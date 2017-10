BUL jakter revansje

sport

– Vi har lagt en kampplan og skal holde oss til den. Jeg og Ida Grubben har ikke tenkt å slippe noen Urædd-angripere forbi oss. Målet vårt er å stoppe deres angrepsspill, så fikser våre offensive spillere tre poeng. Urædd har fortsatt mye å spille for. Vi har klart vår målsetting, og kan bare slippe ned skuldrene og kose oss, sier midtstopper Benedicte Elise Dahl, som har storspilt i BULs midtforsvar etter at Ida Sønvisen Suhr trappet ned grunnet graviditet.

BUL tapte 1-3 hjemme mot Urædd tidligere i år, og er på jakt etter revansje denne helga.

26-åringen (som har bursdag når Urædd og BUL møtes på søndag) er egentlig midtbanespiller, men har altså fungert veldig godt som midtstopper den siste tiden. Hun har tidligere vært mye plaget med skader. Nå har hun kontroll på skadeproblemene, og ser frem til å avslutte sesongen på en god måte.

– Jeg står over en fellestrening i uka, og trener da alternativt for å holde kneskaden i sjakk. Det har fungert bra. Det er mange kjappe vendinger og eksplosive løp i fotball, noe som ikke er gunstig når man sliter med et dårlig kne. Men jeg har som sagt klart å styre belastningen slik at jeg fortsatt kan spille på dette nivået. Nå er det bare to kamper igjen, og målet er selvsagt å vinne begge matchene. Det har vært en fin sesong både for meg selv og laget så langt. Nå handler det bare om å avslutte det hele på best mulig måte, sier Dahl.

BUL har hatt flere hospitanter på treningene de siste ukene.

– Fremtiden ser lys ut. Det er mange unge, lovende jenter her i Alta som kan ta steget opp dersom de fortsetter å jobbe hardt. Det har vært fint å hatt de på trening. Det er bare positivt å få litt ekstra energi inn i gruppa, avslutter hun.