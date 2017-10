Opplever stor pågang

sport

6. januar neste år arrangeres den 15. utgaven av Mørketidsløpet, og den arktiske løpsopplevelsen trekker deltakere fra hele verden. Også en god del finnmarkinger har stått på startstreken hver vinter siden oppstarten i 2004.

Mørketidsløpet i Tromsø øker fortsatt i deltakelse og er mer populær enn noen gang før. Under løpet tilbys tre distanser, halvmaraton (21 km), Mørktidsmila (10 km) og Mørketidstrim (5 km), melder arrangøren i en pressemelding.

– Løping er blitt en helårsaktivitet og Mørketidsløpet (PolarNight Halfmarathon) i Tromsø er blitt et svært populært arrangement som får deltakelse fra store deler av verden. Deltakere fra 46 nasjoner deltok under løpet sist januar og trenden ser ut til å fortsette. Løpet ble utsolgt en måned før arrangementet i 2017 og per dags dato ligger påmeldingene neste 50 prosent foran 2017. Dette gjør at styret i Stiftelsen Midnight Sun Marathon, som står som arrangør, valgte å øke taket for deltakelse fra 1800 til 2100 for løpet 6. januar 2018, opplyser de.

Start og mål for løpet er i Storgata, midt i Tromsø sentrum. Løpet går på is og snødekt vei, samt gang og sykkelveier. Løypene blir markert med rundt 400 fakler, noe som skaper en flott stemning langs løypa. I Storgata og på Stortorget er det fortsatt «Julestemning» med juletre og julebelysning, skriver arrangøren videre.