AIBK åpner dørene

– Dette er et samarbeid med kretsen som vi har veldig tro på. Utviklingskonsulent Pablo Vargas besøker denne uka flere skoler i Alta for å fortelle om idretten, og inviterer samtidig alle i denne aldersgruppa til å lørdagens happening. Han skal ha hovedansvaret for det som skjer i Finnmarkshallen, så hjelper våre aldersbestemte trenere til med selve gjennomføringen, forteller Varsi.

Førstkommende lørdag arrangerer Alta innebandyklubb og Nord-Norge bandyregion åpen dag i Finnmarkshallen for gutter og jenter i alderen 10-12 år. Alta IBK-trener Lasse Varsi håper at tilbudet blir tatt godt imot.

– Vi har ikke ordinært seriespill for de yngste, men arrangerer minirunder der alle får massevis av spilletid. Det er heller ikke så store kostnader knyttet til denne idretten når man ikke har lag i seriespill.

Varsi legger ikke skjul på at han håper dette kan bidra til bedre rekruttering i egne rekker.

– Ingenting hadde vært morsommere enn at vi hadde fått opp egne rekrutter på A-laget. Vi har unge spillere i klubben som har fått prøve seg i eliteserien, så det er ingen umulighet å bli god selv om man holder til i Alta. Men det er viktig å komme i gang tidlig hvis man skal lykkes på et så høyt nivå, understreker Varsi, som da i all hovedsak har Sander Østlyngen i tankene. Han spilte eliteseriekamper for Harstad forrige sesong, men er nå tilbake i moderklubben.

Lørdagens «treningsøkt» starter klokken 11.00 og varer i tre timer. De unge fremmøtte betaler ingenting for å delta.

– Alt du trenger er et par joggesko og godt humør. Resten ordner vi. Det er gratis inngang, så vi håper flest mulig finner veien til Finnmarkshallen på lørdag. Alle barn i alderen 10-12 år er hjertelig velkommen, avslutter han.