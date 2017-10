Fortsatt god plass i Nilut cup

sport

Det er en del år siden man måtte sitte klar for å sikre seg plass da påmeldingen til Nilut cup i Kautokeino åpnet, men turneringsleder Isak Ole Hætta tror det vil komme flere lag til i løpet av uka.

– Per nå har vi fem herrelag og fire damelag påmeldt, men jeg frykter ikke at det vil stoppe med det, sier Hætta som tror det er forskjellige årsaker til at interessen ikke er som den var tidligere.

– At seriespillet pågår lengre enn før er nok en av årsakene og folk vil ha litt ferie etter at sesongen er over. Samtidig har vi fått futsalserie i Finnmark og vi har ikke lengre den dødperioden vi hadde fra starten av oktober til januar. Jeg tror spillerne fortsatt er litt mette på denne tiden, men at vi skal få en god turnering er jeg ikke i tvil om.

Kollisjon i Bodø

Hulløy har tidligere stilt lag i Nilut cup, men arrangerer nå selv en turnering i Bodø samme helg (17.-19. november).

– Vi fikk spørsmål fra dem om vi kunne flytte Nilut cup, men ønsket ikke det. Vi tar hensyn til turneringen i Gallivare som er første helga i november hvert år og vi ønsket ikke turneringer to helger på rad. Derfor har vi for flere år siden bestemt oss for at tredje helga i november er vår helg, sier Hætta som er fornøyd med at fotballkretsen tar hensyn.

– Vi har vært i dialog med dem og er fornøyd med at de fulgte vårt ønske om å ikke sette opp futsalkamper samme helg.

Hætta er de siste dagene kontaktyet av flere som ønsker å melde på lag til turneringen 17.-19. november.

– Tidligere års erfaring er at flere kommer til mot slutten av påmeldingsfristen og jeg har vært i samtale med flere som er i ferd med å sette på plass et lag som skal kommetil Nilut cup. Så jeg er helt sikker på at vi på søndag har så mange påmeldte lag at også årets Nilut cup vil ha god kvalitet, avslutter Hætta.