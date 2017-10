Rotet bort opprykket

sport

Altaværingen Klaus Pettersen, som blant annet har en fortid som assistenttrener for Alta IFs herrelag i fotball, er nå medtrener i Lyn Toppfotball. Oslo-laget har i flere sesonger prøvd å komme seg opp i 2. divisjon, men ikke lyktes. Det gjorde de heller ikke denne sesongen.

Med seier over Korsvoll på hjemmebane i siste serierunde ville Pettersen & co vinne Norsk Tipping-ligaen avdeling 2 og rykke opp i PostNord-ligaen. Men de klarte bare 2-2, og dermed var det Stabæk 2 som stakk av med seriegullet og en plass i 2. divisjon neste år.

– Skuffelsen over gårsdagens uavgjort har lagt seg, igjen er et vakuum at tid, følelser og tanker. Selv om historien ikke fikk en perfekt slutt, så har årets sesong gitt meg mange gode minner. Utrolig takknemlig for å få oppleve Lyn på sitt beste. 2200 på tribunen, puls, engasjement og tilstedeværelse. En takk til mine arbeidskollegaer, spillere og de rundt Lyn., Dere har gjort hverdagen til en berikelse, og fortjener spill i en høyere divisjon, skriver Klaus Pettersen på sin facebookside.

Ett poeng skilte til slutt Stabæk 2 og Lyn. Sistnevnte klubb ble for en tid tilbake trukket ett poeng for å ha brukt en ikkeberettiget spiller i en seriekamp. Stabæk 2 hadde uansett mye bedre målforskjell enn Lyn, så det ene poenget ble ikke utslagsgivende.