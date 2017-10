sport

Lagene i PostNord-ligaen og i divisjonen under spilte sine siste seriekamper for sesongen på lørdag. Tidligere Alta IF-spiller Rune Ertsås, som var i klubben i to perioder (2012 og 2014), reiste hjem til Steinkjer etter sitt siste opphold i Nordlysbyen.

Han og laget har hatt en bra sesong i Norsk Tipping-ligaen avdeling 5. Steinkjer endte på tredjeplass bak Kolstad på andre og seriemester Stjørdals-Blink. Sistnevnte klubb vant ligaen med hele 16 poengs margin og rykker dermed opp i PostNord-ligaen.

Ertsås har ikke startet like mange kamper i år som tidligere. Likevel scoret han 12 mål i årets sesong. Totalt har den målfarlige trønderen banket inn 65 fulltreffere på 77 kamper i Steinkjer-trøya. Dette var hans tredje sesong i klubben.