Alta IF sviktet da det gjaldt som mest

Alta - Skeid 0-1:

Alta IF hadde to poengs forsprang på Raufoss og Asker foran helgas serierunde og lå best an med tanke på opprykkskvalifisering. Men Alta IF tapte 0-1 hjemme mot Skeid, og ettersom Raufoss vant 3-2 borte mot Nybergsund overtok de andreplassen. Asker vant også. Alta IF endte dermed på trerdjeplass i PostNord-ligaen avdeling 1 i år. Raufoss skal spille kvalifisering.

– Det er klart at vi er kjempeskuffet nå. Vi har hatt en god sesong og hadde en fantastisk sjanse til å klare kvalifisering. Da er det ekstra surt å stå tomhendt igjen, sier Alta IF-trener Rune Repvik til A-sporten.

– Vi burde absolutt klart å unngå baklengsmålet. Det var ikke bra forsvarsspill av oss, og dermed måtte vi jakte scoring hele veien. Vi hadde sjanser nok, men ballen ville ikke i mål. Hadde vi scoret på en av disse sjansene ville det spredt seg tro og energi i laget, og da tror jeg fort vi kunne vunnet. Men det gjorde vi dessverre ikke. Sånn sett er det fortjent at vi "ryker ut", kommenterer Alta IF-sjefen.

