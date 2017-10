– Skal ha det skøy

sport

Damelagene til BUL og Alta IF kom i gang med seriespillet for to uker siden. De møttes til lokalderby i BUL-hallen, og hjemmelaget vant 33-20.

Også Tverrelvdalen IL stiller med lag i 3. divisjon. De var tilbake etter mange års fravær i fjor, da under ledelse av Olav Nilsen. Nå er det Lene Magnussen Suhr som har hovedansvaret. Hun får sin ilddåp som trener når Tverrelvdalen møter TSI og TSI 2 førstkommende helg.

– Det ser veldig bra ut. Vi har 17-18 spillere på hver eneste trening, og gleder oss til å komme i gang med kampene. Noen unge og lovende jenter har tatt steget opp fra 16-årslaget, men laget består i all hovedsak av tidligere håndballspillere som er tilbake på banen, forteller Magnussen Suhr.

Olav Nilsen er fremdeles en del av trenerteamet. Det samme er Anita Bakken, som fortsatt skal bidra ute på banen. Det er hovedtreneren veldig glad for.

– Anita har massevis av erfaring, og er i tillegg sterk og gjennomtrent. Det er viktig å ha rutinerte spillere som viser vei. Vi har også fått med Nina Kristensen, som i likhet med Anita har mye håndball i seg. Nina er en solid forsterkning for oss, fastslår hun.

TIL-damene hadde en resultatmessig tøff sesong i fjor. De endte sist, men kapret sitt første og eneste poeng da laget klarte 15-15 borte mot Vadsø Turn i siste serierunde. Dalingene var nær poeng i flere kamper, men manglet det lille ekstra i sluttminuttene.