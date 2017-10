Skuffet over stortap

sport

Sist helg var det klart for et realt bunnoppgjør i ligaen. Salangen er det eneste laget som har tatt færre poeng enn Alta 2 denne sesongen, så gjestene fra Nordlysbyen hadde håp om å reise hjem med en seier i bagasjen. Men Salangen åpnet sterkt og ledet 2-0 etter åtte minutters spill. Målene fortsatte å renne inn, og hjemmelaget ga seg ikke før de hadde scoret syv ganger.

Det nærmer seg seg sesongslutt for Alta IFs rekrutter, og det har vært et svært tøft og vanskelig år for hovedtrener Mate Dujilo og hans mannskap. De har nå åtte strake tap i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6, og det betyr at andrelaget skal spille i 4. divisjon i Finnmark neste år. Optimismen var stor da klubben rykket opp i fjor, men ungguttene har ikke klart å ta nivået og rykker altså rett ned igjen.

– Det var ikke bra i det hele tatt. Vi mønstret et ungt lag, men den unnskyldningen holder ikke. Dette er talentfulle unggutter, og da må man kunne forvente mer når avdelingens dårligste lag står på motsatt banehalvdel. Jeg er skuffet over måten vi tapte denne kampen på, sier hovedtrener Mate Dujilo.

Han likte dårlig at spillerne nærmest ga opp allerede på 2-0 til Salangen.

– Det gikk ikke som vi ønsket. Fokuset forsvant, og laget gikk mer eller mindre i oppløsning utover i kampen. Det er vanskelig å veilede spillere blottet for selvtillit. Åtte strake tap har vært tøft å takle for guttene, og jeg skjønner at det er vanskelig å motivere seg når man vet at det blir nedrykk. Men jeg synes det er viktig at vi får en litt mer positiv avslutning på sesongen enn dette.

Nå er det bare én kamp igjen før spillerne tar ferie fra fotballen. Alta 2 møter Skjetten i Finnmarkshallen på lørdag. Det blir lagets siste sjanse til å få en noenlunde verdig avslutning på oppholdet i den landsomfattende 3.-divisjonen.

– Vi ser at det er tøft for andrelagene å klare seg i denne divisjonen. Tromsø 2 rykker også ned, mens Lillestrøm 2 fortsatt er i faresonen. Uansett hvordan sesongen har vært ønsker vi å avslutte med en hjemmeseier. Vi skal jobbe hardt denne uka for å mobilisere skikkelig foran oppgjøret mot Skjetten. Det hadde vært godt å kunne ta ferie med en litt bedre følelse enn den vi sitter igjen med nå, avslutter han.