Møter Makedonia

sport

Norges landslagsherrer i fotball avslutter sesongen med bortekamper mot Makedonia og Slovakia. Den første kampen spilles mot Makedonia i Skopje lørdag 11. november. Tre dager senere er det kamp mot Slovakia i Trnava, melder Norges fotballforbund.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har to treningskamper på plass i november. Makedonia og Slovakia er fine motstandere både reisemessig og sportslig. Slovakia har hatt gode resultater de siste årene, og Makedonia har den siste tiden vist at de har utviklet seg bra. Hver samling og kamp vi har hjelper oss til å fortsette utviklingen, så dette er viktig for oss, sier landslagssjef Lars Lagerbäck i en pressemelding.