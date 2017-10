sport

I helga ble det gjennomført et jubileumsstevne i Hammerfest, og Alta svømmeklubb var selvfølgelig på plass med mange talentfulle utøvere. Den som imponerte aller mest var Oskar André Ordemann Olsen, som kapret fire førsteplasser og én andreplass. Han perset i samtlige øvelser som han stilte opp i, og blir rost opp i skyene av trener Rune Hammari.

– Endelig løsnet det for Oskar. Jeg er utrolig glad på hans vegne, for det er ingen som fortjener denne suksessen mer enn han. Han har trent godt i flere år, men ikke fått ut potensialet. Så at han plutselig klinker til med en kanonhelg som dette er fantastisk moro, sier en imponert Hammari til A-sporten.

Ble disket

Ordemann Olsen var ikke selv tilgjengelig for kommentar i formiddag. Men treneren kan fortelle om en fornøyd og lykkelig 18-åring som omsider lyktes fullt ut.

– Han var kjempefornøyd, og det skulle bare mangle. Det ligger utrolig mange timer trening bak disse resultatene. Han svømte bare raskere og raskere i løpet av helga, og jeg er sikker på at han hadde fortsatt å slette sine personlige rekorder hvis stevnet hadde holdt det gående noen dager til, flirer Hammari.

Ordemann Olsen ble disket på 400 meter fri, og fikk altså ikke tellende resultat der. I de øvrige øvelsene ble det gull og sølv.

– Han var litt urolig i starten og ble disket, men det hadde ikke noe å si. Oskar var mange sekunder raskere på distansen enn noen gang tidligere, så han var fornøyd med gjennomføringen. I tillegg til de gode prestasjonene individuelt gjorde han det bra på stafettøvelsene, så det var en stor helg for Oskar. Han er for eksempel den raskeste på 100 meter fri i Finnmark akkurat nå. I det hele tatt var det en god helg for Alta svømmeklubb.

Dyktige rekrutter

Også Runar Hammari, sønnen til Rune, smilte bredt ved bassengkanten i Hammerfest.

– Runar fikk kyssesyke i sommer, og begynte ikke å trene igjen før i september. Likevel perset han på 50 meter fri. Det skal egentlig ikke gå an, sier Hammari, som også skryter av klubbens unge rekrutter.

– Vi har mange nye approberte svømmere som gjorde det strålende. Det er moro å se. Vi hadde en morsom helg og innholdsrik helg. Samholdet i klubben er veldig bra, og slikt blir det flotte turer av, avslutter han.