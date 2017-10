Tok vare på sin første sjanse

sport

BUL-damene møtte serieleder Lyn i sesongens tredjesiste kamp søndag. På motstanderlaget startet Runa Lillegård, som tok overgang fra BUL i august, som spiss og bare to minutter ut i kampen ble hun spilt gjennom i bakrom gjorde ingen feil. Flere mål ble det ikke på Coop-banen.

– Vi var litt ukonsentrerte de første minuttene og det var nok til at de fikk en scoring. Ellers så synes jeg vi gorde en brukbar kamp mot serielederen og synes ikke uavgjort ville været et feil resultat, sa BUL-trener Odd Inge Johansen etter kampen.

For etter kalddusjen justerte forsvarsfireren seg godt inn i forhold til farta til Lillegård. De falt ned i banen tidlig og den tidligere BUL-spissen fikk vanskeligere arbeidsforhold.

– Ja, de ble flinkere etter hvert og vi fikk lite bakrom å spille på, men om det var jeg som var årsaken til det så betyr det uansett at mine lagvenninner får bedre plass, sa Lillegård etter kampen.

At hun hadde senket sine tidligere lagvenninner tok hun ikke så tungt. Altajenta var i stedet fornøyd med at hun hadde sørget for at Lyn er ett skritt nærmere toppserieplass i 2018.

– Vi kjemper om opprykk og hadde før denne kampen to poengs forsprang med en kamp mindre spilt enn Urædd. Nå som vi vant kan vi rippe i en av de to siste kampene og likevel klare opprykket, så scoringen var viktig med tanke på drømmen om å spille Toppserien neste seong, la hun til.

BUL ligger på femteplass med sine 29 poeng og bedre målforskjell enn Åsane som vant sin kamp 3-1 over Fart. Neste helg er det andreplasserte Urædd som er oppgaven for BUL-jentene før nettopp Åsane er motstander i siste kamp hjemme på Coop-banen 4. november.

To runder før slutt og med sju poeng til nedrykksstreken kan BUL-jentene til tross for tap uansett si seg fornøyd med at det ikke lengre finnes teoretiske muligheter for at de rykker ned.