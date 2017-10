Ett mål fra Lerøyserien

sport

Etter tap mot Ski i første kamp lørdag revansjerte BUL-guttene seg da de slo Falk Horten med ett mål senere på dagen. Før søndagens kamp var fasiten rimelig klar:

Ski var storfavoritt mot Falk Horten i kampen etter og BUL-poeng mot Randesund ville trolig være nok til en plass i Lerøyserien. Med seier ville all tvil vært lagt til side, men det ville seg ikke for BUL-guttene denne gangen.

Randesund vant med ett mål og sørget dermed for at de slår følge med gruppevinner Ski (som vant over Falk Horten) til den landsdekkende serien. Aleksander Maisenhølder og Henning Rushfeldt ble BULs toppscorere med fem mål hver i kampen som endte med tap 21-22.

Knust i siste kamp

Jentelaget var allerede lørdag klar over at de ikke spiller Lerøyserie kommende vinter, men hadde mulighet til å sikre seg poeng mot Hundvåg som også tapte begge sine kamper lørdag. Laget fra Rogaland viste seg derimot som altfor sterke og ga altajentene mer juling enn Aker og Fjellhammer som sikret seg lerøyspill allerede lørdag. Stillingen ble hele 44-13 og BUL/Alta-jentene endte dermed sist i gruppa.