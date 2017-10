Håpet lever etter spennende sluttdrama

sport

BULs G18-lag tapte kampen mot Ski med tre mål lørdag formiddag, men i kamp to mot Falk Horten ble det seier 23-22 etter at Matias Skaufel Hindbjørgmo satte returen fra sitt eget straffekast i mål vel halvminuttet før slutt. Falk Horten hadde tid på seg til å sikre uavgjort, men skuddet gikk utenfor og BUL-guttene kunne juble for seier.

Søndag møter BUL Randesund som spilte 23-23 mot Falk Horten tidligere på dagen lørdag. I skrivende stund spiller Ski mot nettopp Randesund og med hjemmeseier er guttene fra Ski klare for vinterens Lerøyserie.

Uavhengiv av det resultatet må vi vente til søndag for å få svaret på hvilke to lag som får være med i den landsdekkende 18-årsserien. BUL møter altså Randesund og Ski møter Falk Horten.

Målvakt Kjell Are Wara Stålsett sto en glimrende kamp i BUL-målet og ble kåret til banens beste spiller.

Ute av kampen

Samarbeidslaget til BUL og Alta IF på jentesiden spiller ikke Lerøyserie denne vinteren. Det er klart etter at de tapte 14-33 mot Fjellhammer og 12-35 mot Aker.

Søndagens motstander Hundvåg tapte sin første kamp med fire mål mot Fjellhammer noe som kan bety at BUL/Alta-jentene trolig kan vente en vanskelig oppgave også da.