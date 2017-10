sport

Lørdag klokken 13.00 sparkes oppgjøret mellom Raufoss og Alta IF i gang på Nammo stadion. Gjestene fra Nordlysbyen er nummer to på tabellen før helgas serierunde i PostNord-ligaen avdeling 1, men jages av både tabelltreer Asker og nevnte Raufoss. Håvard Nome & co er nummer fire - to poeng bak Alta IF. Alt ligger til rette for en fantastisk spennende innspurt i denne avdelingen.

– Vi er klare til kamp og ser frem til å gyve løs på oppgaven. Vi møter et fysisk sterkt lag som vi kjenner godt, så vi forventer ingen overraskelser. De behersker både etablert angrepsspill og kontringer. Vi må være på topp hev for å matche dem, men det bør vi kunne klare. Vi vant hjemmekampen, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare å gjenta den bedriften, smiler Alta IFs assistenttrener Vidar Johnsen.

Sluttresultat og reaksjoner fra trenerteamet vil bli lagt ut her på altaposten.no rett etter matchen.