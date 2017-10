Til BUL på «heltid»

sport

Alta IFs unge håndballtalent Aleksander Maisenhølder har vært en viktig bidragsyter for klubbens aldersbestemte lag opp gjennom årene, og har også fått prøvd seg på A-laget. Foran årets sesong valgte han imidlertid å gå på utlån til naboklubben BUL, som spiller i 3. divisjon.

Godt samhold

Bossekopingene har også et 18-årslag som kjemper om plass i den landsomfattende Lerøyserien. Nå har Maisenhølder bestemt seg for å ta permanent overgang til vestkantklubben.

– Jeg har trivdes veldig godt siden jeg kom hit. Jeg liker det gode samholdet i klubben, og det gjorde at jeg bestemte meg for å gjøre utlånsavtalen om til en permanent overgang, forteller Aleksander Maisenhølder.

Allerede kommende helg står han og BULs 18-årslag overfor den største utfordringen på dette nivået - nemlig å kvalifisere seg for spill i Lerøyserien. BUL møter Ski, Randesund og Falk Horten, og kun de to beste lagene i pulja får plass i seriespillet.

– Vi har forberedt oss godt, men er fullstendig klare over hvor tøft det kommer til å bli. Vi får grei matching i 3. divisjon, men hovedmålet er å kvalifisere oss for Lerøyserien. Det er høyt nivå på lagene som spiller der. Vi skal gjøre alt vi kan for å klare det, sier bakspilleren.

Tøff motstand

BUL-trener Rune Skaufel er godt fornøyd med at Maisenhølder har valgt å bli i BUL.

– Han er en fantastisk flott ung mann som setter standarden på hver eneste trening. Slike spillertyper er veldig viktig. Det er gledelig at han blir med videre, sier Skaufel, som forventer tre veldig tøffe kamper i helga.

– Ski var topp tre-lag i Bringserien i fjor, så vi vet at det blir en formidabel oppgave. Randesund er en av landets beste klubber på spillerutvikling, mens Falk Horten er et litt mer ubeskrevet blad i landsdekkende serier. Dette blir guttenes største utfordring på håndballbanen til nå. Men vi har spillere med bringserieerfaring og vet hva som kreves for å klare en plass blant de to beste. Vi er klare for å gi jernet og kjempe knallhardt de neste par dagene, kommenterer Skaufel.