Skal stenge buret

Alta IFs sisteskanse har vært blant lagets absolutt beste spillere denne sesongen. Han er et klart førstevalg mellom stengene, og når Alta IF møter Raufoss til toppkamp på Nammo stadion får Daniel Rojas trolig nok å henge fingrene i. Håvard Nome & co har scoret 17 mål på de fire siste hjemmekampene, og Raufoss trenger en seier for å ta igjen Alta IF. Men Rojas har ingen planer om å slippe inn mål i lørdagens intense oppgjør.

– Det er ingen tvil om at vi møter et godt lag. Men vi slo dem da vi møttes i Finnmarkshallen, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal klare det igjen. Vi har to finaler igjen før serien er over. Dette er den første, og vi ser frem til å ta fatt på utfordringen. Jeg skal gjøre mitt ytterste for å stoppe Raufoss-avslutningene, så får de andre guttene ta seg av resten, smiler spanjolen Daniel Rojas.