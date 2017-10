Jakter sluttspill på hjemmebane

sport

I helga slås innebandysesongen igang og for Alta IBKs førstelag, som åpner mot Kautokeino i den nye Finnmarkshallen lørdag, er det kun ett mål som gjelder.

– Når vi har fått sluttspillet til vår egen hjemmebane 17.-18. mars så er det kjedelig å ikke være med selv. Så målet er å bli blant de to beste også i år, sier styremedlem og spiller Kristoffer Sterner.

Bra trykk

Han forteller om bra trykk på treningene og er optimistisk med tanke på en sluttspillplass.

– Vi forventer at Karasjok som vanlig vil være med i toppen. Jeg vet også at Billefjord har hatt noen finske spillere på trening, men kjenner ikke til kvaliteten på disse så det blir spennende å se hva de ender opp med. Ellers regner jeg med at de fleste andre stiller omtrent som i fjor. Jeg har hvert fall ikke hørt noe annet, sier svensken og legger til:

– Vi har vært 15 mann på treningene den siste måneden og det er bra trykk. Så en sluttspillplass er absolutt et fornuftig mål. Og skal vi gjøre sluttspillhelga i Alta enda mer opplevelsesrik så vil det passe bra at Alta spiller finale.

Deler opp arrangementet

På grunn av en dobbelbooking i Finnmarkshallen starter innebandysesongen med en kamp mellom Kautokeino og Billefjord klokken 10.00 lørdag formiddag. Neste kamp, Alta 1 - Kautokeino, spilles klokken 16.00, og to timer senere skal Alta 2 og HF innebandy møtes for sin sesongåpning.

– På grunn av dobbelbookingen må vi dele opp vårt arrangement. Så det skal spilles noen håndballkamper mellom den første- og den andre innebandykampen. Håndballen er litt større enn oss så denne gangen valgte vi å gi oss i kamp, sier han med et smil.