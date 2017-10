Håper på dobbeltriumf

sport

Den lynraske Alta IF-angriperen blir ikke med når laget reiser sørover fredag ettermiddag. Han og samboeren skal nemlig til Hammerfest sykehus lørdag morgen, og hvis alt går etter planen blir Eirik Lund Holm pappa for aller første gang lørdag eller søndag.

– Det er synd at kampen mot Raufoss og denne begivenheten krasjer. Jeg har veldig lyst til å spille på lørdag. Men vi har bestemt oss for å dra til Hammerfest for å fremskynde fødselen på lørdag, så guttene får klare seg uten meg. Det tror jeg kommer til å gå helt fint, sier Lund Holm til A-sporten.

– Jeg gleder meg veldig til å bli far for første gang. Det er stort. Forhåpentligvis ordner guttene tre poeng i Raufoss. Det hadde gjort seg med en aldri så liten dobbeltriumf, ler den fotrappe båtsfjordingen.

Også Christian Reginiussen og samboer Mia Lund venter sitt første barn i disse dager. Heller ikkke Reginiussen er med laget til Raufoss. I tillegg mangler Rune Repvik kantspiller Håvard Mannsverk (skade) og Aleksander Bjørnvåg (hjernerystelse).