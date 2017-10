Full innsats er eneste krav

sport

Siste hinder før Lerøyserien er forventet å bli tøff, men samtidig har BUL-laget, som også består av Alta IF-spillere, lyst å overraske når de skal ut mot Aker, Fjellhammer og Hundvåg i Njårdhallen i Oslo i helga.

– Vi reiser sørover med kun to sisteårsspillere, mens to er to år yngre og resten av laget har ett år igjen i 18-årsklassen. Vi vet lite om motstanderne og derfor er vi usikre på hva vi møter, men det eneste vi trenerne krever er hundre prosent innsats. Så får vi se hvor langt det rekker, sier Lotte Handnes Bellika som har treneransvaret sammen med Åse Godvik Lampe og hovedtrener Terese Steien.

– Vi fikk full innsats i den første kvalifiseringsrunden, og der gikk det bra, legger hun til.

To går videre

I første runde endte de på andreplass, det samme som søndagens motstander Hundvåg, mens lørdagens utfordrere Aker og Fjellhammer vant sin pulje.

– Vi tror det blir tøft selv om vi også har tøffe jenter. Har vi full klaff og blir blant de to beste som får spille i Lerøyserien blir vi glade, men det er ikke noe vi tør å snakke så høyt om og heller ikke noe vi forventer. Klarer vi det ikke er dette et steg på veien før vi prøver igjen neste år når vi har flere sisteårsspillere.

Samarbeidslag

18-årslaget er et samarbeidslag hvor BUL også har med spillere fra Alta IF.

Samarbeid i anmarsj Håndballdamene forsøker å få til samarbeidet herrelagene i byen ikke makter.

– I tillegg til at to spillere tok overgang fra Alta til BUL før sesongstart har vi med oss fem Alta IF-spillere i helga. Artig at omtrent halve troppen kommer fra hver av klubbene, sier Handnes Bellika som sammen med Steien og Godvik Lampe tar 15 jenter med sørover.

– Vi har 18 i gruppa noe som betyr at noen må bli hjemme. Det er et luksusproblem, men heldigvis har alle jentene et godt tilbud i de respektive klubbenes damelag, avslutter hun.