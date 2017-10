Senket gamle lagvenninner

sport

Søndag formiddag var det klart for oppgjør mellom Bossekop og Fart. Gjestene som runden før hadde slått serieleder Lyn, tok turen nordover for å møte et BUL-lag som ikke har overbevist de siste kampene. Fart gikk ut fra start med aggressivitet og høyt press, men det var BUL som tok ledelsen etter en corner, hvor Ida Grubben fyrer av fra drøye 20 meter. Grubben kunne se skuddet gå via en av sine gamle lagvenninner, og i mål til stor jubel fra publikum.

Ikke lenge etter kommer 2-0 scoringen for Bossekop og denne gangen, som så mange ganger før, er det Guro Bell Pedersen som setter fart og parkerer det som er av forsvarere. Alene med keeper legger hun ballen i nota, og gir BUL pusterom før andre omgang. I andre akt er det Fart som har mye av initiativet og får som følge en scoring cirka 10 minutter før slutt. Det ender 2-1 på Coop-banen og Bossekop er tilbake på vinnersporet.