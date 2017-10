Nytt tap for Alta 2

sport

Lufta gikk mildt sagt ut av ballongen for Alta IFs rekruttlag mot slutten av sesongen. De startet bra etter sommerpausen med to uavgjorte og en seier, men siden har det vært bekkmørkt. Alta 2 har nå tapt de sju siste kampene med 3-27 i målforskjell. Lørdag ble Funnefoss/Vormsund for sterke på eget gress, og vant 3-0. FuVo ligger under streken med 29 poeng, og måtte vinne i jakten på fornyet divisjonskontrakt, mens Alta 2 rykket forrige helg. Motivasjonen var på vertenes side, og det var aldri noen tvil hvor alle poengene skulle ende opp.

Kampfakta:

Norsk Tipping-ligaen avdeling 6

Funnefoss gress



Funnefoss/Vormsund - Alta 2 3-0 (2-0)

1-0 Armin Sistek (18. min)

2-0 Preben Finstad (41. min)

3-0 Kim-Andre Brenna (86. min)

Gult kort: Johan Mikkelsen Gaup, Tron Møller Natland, Ole Henrik Kristiansen, Alta. Julian Paulsen, Funnefoss.

Altas lag:

Maris Eltermanis - Ole Henrik Kristiansen (Kristian Lampe fra 73. min), Tron Møller Natland, Asi Ivarsson - Andreas Fossmo, Vebjørn Atle Skorpen, Srdjan Vidakovic, Michael Santana - Johan Mikkelsen Gaup (88. min), Preben Engen Amundsen (85. min), Mathias Pedersen