Fikk hjelp av Finnsnes

Opprykksklare HamKam gjestet Finnmarkshallen søndag formiddag. HamKam lot seg ikke påvirke av opprykksfeiringen, og spilte opp mot sitt beste. Lynhurtige Kevin Beugre stakk i bakrom etter 30 minutter og var sikkerheten selv alene med Daniel Rojas. Alta spilte en variabel første omgang, men skapte flere gode muligheter i andre omgang. Sjansemessig var det nokså likt og topplaget vinner ikke ufortjent i Finnmarkshallen.

Spesielt Magnus Nikolaisen fikk en stor sjanse helt på tampen, men tidligere Alta-keeper Lukasz Jarosinski avverget det Alta kom med av sjanser.

Fikk hjelp

Alta IF kjemper om kvalikplassen bak HamKam mot Raufoss og Asker. Håvard Nome og hans Raufoss tapte i går borte mot Bærum, mens Alta IF fikk hjelp av tidligere lagkamerater i Markus Rolandsen, Andreas Løvland og Sega i Finnsnes. Grønntrøyene ledet lenge 2-1 over Asker, men slapp inn i det 84. minutt på et straffespark. Dermed har Alta fortsatt en luke på to poeng ned til både Raufoss og Asker. Alta IF møter Raufoss borte i neste serierunde, mens Asker møter Grorud.

