Takket av med scoring

sport

Tverrelvdalen - Bossekop 4-2:

Sverre Nilsen har vært en av Dalens beste spillere denne sesongen. Indreløperen er like god begge veier og har lagt bak seg sin beste sesong i Dalen-trøya. I 4-2-seieren over BUL scoret han sitt siste mål for Tverrelvdalen. Han har telt på knappene og funnet ut at tiden ikke strekker til for en ny sesong.

Les referat fra kampen i linken under:

30-åringen satte inn ledermålet etter 23. minutter etter at Svein Ove Thomassen serverte han på bakerste stolpe.

– Målet var ferdigscoret. Det var bare å sette hodet til. Med familie, unger og jobb så strekker dessverre ikke tida til. Det er litt vemodig å gi seg etter kanskje min beste sesong i Dalen-trøya. Mange gir seg ofte for sent, jeg gir meg hvertfall på topp, smiler han.

Etter å ha hinket av banen med en skade fikk han treneransvaret av Joachim Fossmo midtveis i andre omgang. Fra sidelinja ledet han Tverrelvdalen inn til en trygg 4-2-seier.

– En trenerkarriere blir det hvertfall ikke. Kanskje kan jeg bidra litt for ungene i fremtida, men ikke på dette nivået. Jeg blir nok å se på tribuna de kommende årene. Det var uansett veldig godt å få avsluttet på en god måte, la han til.