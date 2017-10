Kastet bort seieren

sport

BUL var det klart beste laget til pause og ledet med fem mål når pausesignalet gikk i BUL-hallen. Etter hvilen ble det mye stang ut for BUL-guttene og Harstad spiste sakkert men sikkert opp ledelsen. Fem minutter før slutt ledet BUL med to mål, men til slutt var det rutinen og kynismen som bikket kampen i gjestenes favør.

– Det er er nesten et ran. Vi leverer en veldig god førsteomgang, men det blir alt for mange tekniske feil etter hvilen. Vi burde nok tatt grep fra benken og bytta litt. Jeg tar litt av skylde for det, sa BUL-trener Rune Skaufel.