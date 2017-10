BUL tok en komfortabel seier i lokaloppgjøret

sport

Lørdag var det klart for seriestart i 3. divisjon damer avdeling 2 i Nord-Norge, og det var duket for lokaloppgjør mellom BUL og Alta IF. Gultrøyene hang godt med de første tjue minuttene av første omgang, og lå kun under med to mål. BUL skrudde opp tempoet i minuttene før pause og ledet komfortabelt 17-10 til halvtid.

BUL vant andreomgangen med 16-10 og vant med andre ord 33-20 i åpningskampen. BUL har store ambisjoner i år og da er det ikke godt nok å vinne med mange mål – Vebjørn Slettli var likevel ikke spesielt fornøyd med jentenes prestasjoner.

– Jeg er ganske skuffet over det vi presterer i dag. Vi slurver for mye og gjør mange små og veldig enkle feil. Vi tar litt for lett på kampen og det blir litt daft, sa han etter kampen.

– Som forventet

– Resultatmessig var 33-20 rundt det vi kunne forvente. Jeg synes vi spiller tidvis bra, og har perioder i begge omgangene hvor vi henger bra med. Tempo- og erfaringsmessig er de mye bedre enn oss, og det blir synlig utpå der, sa Alta-trener Ken Ingebrigtsen.

Les mer om lagenes trenere sine vurderinger av kampen i mandagens PDF- og avisutgave.

Kampfakta:

3. divisjon

BUL-hallen



BUL - Alta IF 33-20 (17-10)

BULs mål: Sunniva Hove 6, Katharina Wahl Nikolaisen 5, Tonje Tauselv 4, Hanne Bellika 4, Maja Romsdal 4, Mia Danielsen 3, Thilde Ahlquist Kinov 2, Linda Furulund 2, Sofie Movik Simensen 1, Amanda Brendgen 1, Aurora Rist 1.

Altas mål: Johanne Wøhni Hansen 4, Ingvild Eriksen 3, Sigrid Bjørneng Sagen 3, Guro Elde 3, Helene Boberg Stordalen 3, Anita Kivijervi 2, Guro Daae Klemo 1, Sunniva Olsen 1.



Utvisninger: BUL 0x2min, Alta 2x2min.

Dommere: Morten Riksheim Sæther og Roy Ove Svartsund.

Saken oppdateres.