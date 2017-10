Avsluttet sesongen med hattrick

sport

Alta IF - BUL 2 3-5:

Byens nest beste fotballkvinner avsluttet sesongen med et målkalas i Finnmarkshallen. BUL 2 endte på femteplass, mens Alta IF kom på sjuendeplass.

– Jentene kronet en bra sesong med seier over Alta i lokalderbyet. Vi kan si oss godt fornøyd med årets sesong. Jentene har trent bra og femteplass med et lag som i hovedsak består av jenter i alderen 16 til 18 år, med litt påfyll fra A-laget synes jeg er bra, og det viser at det gror godt i BUL, sa Kristian Nilsen. Han er en av teamet på fem rundt rekruttlaget til BUL.

– Vi har flere kjempeangrep i dag og jeg synes vi spilte en meget god første omgang. Etter hvile ble det litt rotete og vi slipper Alta inn i kampen igjen.

Sondre Andersen tok tapet med fatning.

– Vi starter bra og får den første scoringen. Siden tar BUL mer og mer over og er farlige på kantene, spesielt ved Kristine Kristiansen Hagen. Vi har våre sjanser, men mangler litt på effektiviteten. Vi pynter litt på resultatet på slutten og spiller egentlig tidvis ganske bra. Vi har klart hovedmålsettingen med å stabilisere oss på en trygg posisjon i 2. divisjon, og jeg mener at laget har forbedret seg kraftig fra i fjor, sa han.

Scoret ekte hattrick

Lea Hunsdal Falsen satte inn ekte hattrick for BUL-rekruttene, og den lynhurtige spissen stoppet på seksten mål i serien. Tromsøs veteranspiss Ann Iren Trosten har like mange før serien avsluttes med Fløya 2 - Tromsø på mandag, med forbehold om at fotball.no statistikk er riktig. Polarstjernens Marie Wickstrøm Baumann scoret to i dagens oppgjør mot Porsanger, og er nå målet foran duoen med sine 17 nettsusere.

– Jeg var på A-laget i starten av sesongen, men fant ut at det var litt for seriøst. Jeg mistet derfor noen kamper med BUL 2, men det har gått ganske bra både for lagets og for min egen del. Vi rykket jo opp i fjor og at vi klarer femteplass synes jeg er en bra prestasjon, sa Lea Hunsdal Falsen til A-sporten etter kampslutt.

– Vi leverte en ganske bra kamp. Vi datt litt ned mot slutten, men vi hadde god kontroll, avsluttet hun.

Kampfakta:

2. divisjon kvinner

Alta - BUL 2 3-5 (1-4)

1-0 Hedda Eline Haugsnes (19. min)

1-1 Anna Opgård (25. min)

1-2 Marie Nygård Kjellmann (31. min)

1-3 Lea Hunsdal Falsen (39. min)

1-4 Lea Hunsdal Falsen (42. min)

1-5 Lea Hunsdal Falsen (73. min)

2-5 Hedda Eline Haugsnes (84. min)

3-5 Berit Elisabeth Mannsverk (90. min)

Dommer: Vlada Filipovic (Kirkenes IF)

Tilskuere: 30